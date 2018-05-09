Вооруженного мужчину задержали на празднике в украинском Днепре 

Украинская полиция задержала мужчину, который принес травматический пистолет на мероприятие ко Дню Победы в городе Днепр. Об этом сообщили в пресс‐службе областного управления Национальной полиции Украины.
«На проспекте Яворницкого в Днепре у 61-летнего мужчины изъяли травматический пистолет «ФОРТ» и два магазина с патронами к нему. Разрешения на оружие мужчина при себе не имел. Сейчас он доставлен в отделение полиции», — рассказали в Национальной полиции Украины.
Факт задержания подтвердил заместитель начальника Главного управления национальной полиции Украины в Днепропетровской области Владимир Богонос. По его словам, несмотря на мелкие инциденты, в целом праздничные мероприятия в городе прошли спокойно.
Одесская полиция задержала участника акции «Никто не забыт, ничто не забыто» за крики в поддержку президента России Владимира Путина. Кроме того, сотрудники полиции остановили автомобиль, расписанный советской символикой, надписью «На Берлин!» и изображением легендарного танка Т-34, водитель также задержан.