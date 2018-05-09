Ещё
Вооруженного мужчину задержали на празднике в украинском Днепре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вооруженного мужчину задержали на празднике в украинском Днепре 

360tv.ru 1 час назад
Украинская полиция задержала мужчину, который принес травматический пистолет на мероприятие ко Дню Победы в городе Днепр. Об этом сообщили в пресс‐службе областного управления Национальной полиции Украины.
«На проспекте Яворницкого в Днепре у 61-летнего мужчины изъяли травматический пистолет «ФОРТ» и два магазина с патронами к нему. Разрешения на оружие мужчина при себе не имел. Сейчас он доставлен в отделение полиции», — рассказали в Национальной полиции Украины.
Факт задержания подтвердил заместитель начальника Главного управления национальной полиции Украины в Днепропетровской области Владимир Богонос. По его словам, несмотря на мелкие инциденты, в целом праздничные мероприятия в городе прошли спокойно.
Одесская полиция задержала участника акции «Никто не забыт, ничто не забыто» за крики в поддержку президента России Владимира Путина. Кроме того, сотрудники полиции остановили автомобиль, расписанный советской символикой, надписью «На Берлин!» и изображением легендарного танка Т-34, водитель также задержан.
360tv.ru: последние новости
Воры в законе делят «наследство» Шакро Молодого Мужчина в пьяном угаре застрелил брата из арбалета в Подмосковье Иркутянка сдала полиции сына-вора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»40
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде403
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану243
Путин спас ветерана на параде Победы548
США ввели новые санкции против России32
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение