Вооруженного мужчину задержали на празднике в украинском Днепре

Украинская полиция задержала мужчину, который принес травматический пистолет на мероприятие ко Дню Победы в городе Днепр. Об этом сообщили в пресс‐службе областного управления Национальной полиции Украины.

«На проспекте Яворницкого в Днепре у 61-летнего мужчины изъяли травматический пистолет «ФОРТ» и два магазина с патронами к нему. Разрешения на оружие мужчина при себе не имел. Сейчас он доставлен в отделение полиции», — рассказали в Национальной полиции Украины

Факт задержания подтвердил заместитель начальника Главного управления национальной полиции Украины в Днепропетровской области Владимир Богонос. По его словам, несмотря на мелкие инциденты, в целом праздничные мероприятия в городе прошли спокойно.