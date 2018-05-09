ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию журналисту, осужденному за призывы к терроризму

Статьи Стомахина, известного сторонника чеченских боевиков, публиковались на сайте сепаратистов «Кавказ-Центр», который признан в России экстремистским. Семь лет заключения Стомахин получил в 2015 году с учетом ранее назначенных наказаний по аналогичным делам: в 2007 году он был осужден на 5 лет за призывы к терроризму, а в 2014 году — к 6,5 годам за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности.

В ЕСПЧ пояснили, что приговор Стомахину был вынесен за статьи, которые он писал о вооруженном конфликте в Чечне в своем информационном бюллетене. При этом национальными судами обнаружено, что статьи «представляют собой подстрекательство к ненависти», отметили в ЕСПЧ.

"Суд считает, что, хотя некоторые из статей превышают пределы приемлемой критики и представляют собой призывы к насилию и оправдание терроризма, это не относится ко всем (статьям)", — говорится в сообщении.

Суд счел, что наказание за все заявления Стомахина не отвечало насущной социальной необходимости и тяжестью наказания были нарушены его права.

В сообщении ЕСПЧ отмечается, что суд принял решение о присуждении компенсации Стомахину с минимальным перевесом голосов.