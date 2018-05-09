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В КЧР за сутки раскрыли семь краж
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В КЧР за сутки раскрыли семь краж 

АиФ Ставрополье 46 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Карачаево-Черкесии за сутки раскрыли семь краж, нашли похищенные предметы и поймали воров, сообщили сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД республики.
Накануне праздника в полицию Черкесска обратилась девушка, у которой похитили сотовый телефон стоимостью около 6 тысяч рублей. Подозреваемый был быстро установлен. Им оказался 19-летний житель Черкесска, который дал признательные показания и вернул телефон.
Ещё одна кража телефона произошла в марте, но только сейчас подозреваемый 17-летний житель Карачаевска дал признательные показания. Похищенное изъято.
Третья кража телефона в парке «Зелёный остров» Черкесска сопровождалась ещё и похищением 5 тыс. рублей с помощью мобильного банка. Подозреваемым оказался 23-летний житель аула Псыж. Он признался в содеянном. Телефон изъят.
В станице Зеленчукская мужчина накануне 9 мая заявил о пропаже двух угловых шлифовальных машин — «болгарок». Подозреваемого односельчанина задержали. Он сознался в преступлении. Инструменты изъяты.
Кроме того, сотрудники уголовного розыска в Прикубанском районе раскрыли три кражи овец. Как оказалось, жители села Чапаевское 1997 года рождения похищали скотину у односельчан. Их задержали, и они написали заявления о явке с повинной.
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