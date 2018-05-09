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2 человека арестованы в Юго-Западном Китае за контрабанду наркотиков
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2 человека арестованы в Юго-Западном Китае за контрабанду наркотиков 

ИА Синьхуа 1 час назад
Куньмин, 9 мая /Синьхуа/ — Двое подозреваемых были задержаны в городе Чунцин /Юго-Западный Китай/ за контрабанду и транспортировку 18 кг наркотиков. Об этом во вторник заявили правоохранительные органы города Дали провинции Юньнань.
Полиция г. Дали, главного фронта по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, получила сообщение о мужчине, планировавшем покупку наркотиков за рубежом с последующей продажей на территории материковой части Китая.
В результате расследования подозреваемый был обнаружен в городе Чунцин. В начале мая в Чунцин отправилась полиция г. Дали. Благодаря проведению совместной спецоперации с местными правоохранительными органами, подозреваемый и его сообщник были задержаны, было изъято 18 кг наркотических средств. -0-
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