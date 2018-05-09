2 человека арестованы в Юго-Западном Китае за контрабанду наркотиков

Полиция г. Дали, главного фронта по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, получила сообщение о мужчине, планировавшем покупку наркотиков за рубежом с последующей продажей на территории материковой части Китая.

В результате расследования подозреваемый был обнаружен в городе Чунцин. В начале мая в Чунцин отправилась полиция г. Дали. Благодаря проведению совместной спецоперации с местными правоохранительными органами, подозреваемый и его сообщник были задержаны, было изъято 18 кг наркотических средств. -0-