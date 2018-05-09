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27-летний рецидивист угнал иномарку с автомойки в Приокском районе
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27-летний рецидивист угнал иномарку с автомойки в Приокском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Иномарку угнали с автомойки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, преступление было совершено 29 апреля текущего года. В полицию поступило сообщение, что нетрезвый мужчина, находясь на территории автомойки, расположенной на ул. Ларина, похитил автомобиль иностранного производства и скрылся на нем с места преступления.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого в совершении угона. Задержан 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина. В частности, ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что пьяный 35-летний рецидивист угнал отечественный автомобиль в Дивеевском районе.
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