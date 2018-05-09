27-летний рецидивист угнал иномарку с автомойки в Приокском районе

Иномарку угнали с автомойки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, преступление было совершено 29 апреля текущего года. В полицию поступило сообщение, что нетрезвый мужчина, находясь на территории автомойки, расположенной на ул. Ларина, похитил автомобиль иностранного производства и скрылся на нем с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого в совершении угона. Задержан 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина. В частности, ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что пьяный 35-летний рецидивист угнал отечественный автомобиль в Дивеевском районе.