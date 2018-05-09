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Бунт в индонезийской тюрьме. Есть жертвы среди заключенных и полицейских
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Бунт в индонезийской тюрьме. Есть жертвы среди заключенных и полицейских 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В индонезийской тюрьме, где содержат террористов, вспыхнул мятеж. Убиты пятеро полицейских, один взят в заложники. Кроме того, правоохранительным органам пришлось ликвидировать преступника, который пытался завладеть оружием, сообщает агентство ТАСС.
Как рассказал представитель полиции Индонезии, бригадный генерал Мухамад Икбал, конфликт вспыхнул этой ночью из-за продуктов питания. Якобы охрана досмотрела посылку, которая предназначалась одному из заключенных. Одновременно с этим полицейский опроверг информацию, будто на тюрьму напали террористы группировки ИГИЛ (запрещена в России).
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