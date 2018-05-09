В Златоусте сотрудники транспортной полиции установили владельца ордена Красной Звезды

Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Златоуст установили владельца государственной награды «Орден Красной Звезды».

В марте 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛОП на станции Златоуст был выявлен и задержан местный житель, 1950 года рождения, который сбыл государственную награду времен Великой Отечественной войны. Мужчина был задержан транспортными полицейскими, а орден изъят и направлен на геральдическую экспертизу, которая подтвердила, что награда является подлинной.

Дознавателями в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). В ходе проведения следственных действий у задержанного мужчины по месту жительства сотрудники транспортной полиции обнаружили еще 18 военных наград.

В дальнейшем сотрудники ЛОП на станции Златоуст при взаимодействии с Центральным Архивом Министерства обороны Российской Федерации и Отделом ЗАГС Администрации города Златоуста была установлена принадлежность ордена Красной Звезды, изъятого у злоумышленника.

По архивным документам стало известно, что орден Красной Звезды № 969243 был вручен 26 декабря 1944 года старшине Сухину Ивану Ермолаевичу, прошедшему боевой путь в составе 29 гвардейской стрелковой дивизии Краснознаменного полка от обороны Москвы до освобождения Прибалтики.

Сотрудниками полиции были установлены родственники Ивана Ермолаевича — сын и внук, которые в настоящее время проживают в городе Челябинске . Сын героя Анатолий Иванович Сухин сообщил транспортным полицейским, что занимается восстановлением памяти о военных подвигах своего отца, и что обнаруженная награда была утрачена в 1970 году после смерти ее владельца.

В ближайшее время государственный орден будет возвращен в семью Сухина Ивана Ермолаевича. Военная награда, по словам близких и родных героя, является символом памяти об отце и деде, прошедшем Великую Отечественную войну, и очень им дорога.