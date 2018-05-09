Иномарку почти за 2 млн руб угнали в Истре

«В дежурную часть ОМВД обратился мужчина с заявлением о том, что в городском округе Истра, деревня Черная неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовно дело.