Иномарку почти за 2 млн руб угнали в Истре 

Неизвестный украл в подмосковном городском округе Истра автомобиль Toyota Camry стоимостью около 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В дежурную часть ОМВД обратился мужчина с заявлением о том, что в городском округе Истра, деревня Черная неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовно дело.