Двоих подозреваемых в избиении пьяного мужчины задержали на северо‑востоке Москвы

Сотрудники полиции задержали в Москве двоих подозреваемых в избиении безработного мужчины, который был в состоянии опьянения, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, ранее в больницу доставили безработного москвича в состоянии алкогольного опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом затылочной кости.

«В квартире по месту фактического проживания по адресу: Москва, улица Коненкова, полицейскими задержаны неработающие, которые изобличены в совершении вышеуказанного преступления», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.