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Двоих подозреваемых в избиении пьяного мужчины задержали на северо‑востоке Москвы
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Двоих подозреваемых в избиении пьяного мужчины задержали на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали в Москве двоих подозреваемых в избиении безработного мужчины, который был в состоянии опьянения, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, ранее в больницу доставили безработного москвича в состоянии алкогольного опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом затылочной кости.
«В квартире по месту фактического проживания по адресу: Москва, улица Коненкова, полицейскими задержаны неработающие, которые изобличены в совершении вышеуказанного преступления», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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