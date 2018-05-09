В результате взрывов в Кабуле погибли минимум двое, еще двое пострадали

Кабул , 9 мая / Синьхуа / — Жертвами произошедших сегодня в столице Афганистана четырех взрывов стали по меньшей мере два человека, еще двое пострадали. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. —0—