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В результате взрывов в Кабуле погибли минимум двое, еще двое пострадали
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93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

В результате взрывов в Кабуле погибли минимум двое, еще двое пострадали 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 9 мая /Синьхуа/ — Жертвами произошедших сегодня в столице Афганистана четырех взрывов стали по меньшей мере два человека, еще двое пострадали.
Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В афганской столице прогремели четыре взрыва Еще десять участников беспорядков в Сянгане признаны виновными На юго-западе Китая прошел суд по крупному делу об изготовлении наркотиков
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