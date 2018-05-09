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С осуждённого орловца взыщут 27 000 рублей за лечение потерпевшего
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С осуждённого орловца взыщут 27 000 рублей за лечение потерпевшего 

РИА 57 28 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области суд удовлетворил иск прокуратуры Должанского района о взыскании в регрессном порядке денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего.
Сергей Туляков был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Из регионального бюджета на оплату лечения потерпевшего было потрачено более 27 тысяч руб.
Прокурор Должанского района обратился в суд с иском о взыскании средств с Тулякова. Суд удовлетворил требования прокурора. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Должанского района.
Сообщение С осуждённого орловца взыщут 27 000 рублей за лечение потерпевшего появились сначала на РИА 57.
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