С осуждённого орловца взыщут 27 000 рублей за лечение потерпевшего

Орловской области суд удовлетворил иск прокуратуры Должанского района о взыскании в регрессном порядке денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего.

Сергей Туляков был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Из регионального бюджета на оплату лечения потерпевшего было потрачено более 27 тысяч руб.

Прокурор Должанского района обратился в суд с иском о взыскании средств с Тулякова. Суд удовлетворил требования прокурора. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Должанского района.