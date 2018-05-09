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Львовская полиция задержала вандалов у Монумента славы во Львове
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Львовская полиция задержала вандалов у Монумента славы во Львове 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила в среду пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
Львовская мэрия в феврале разрешила демонтировать стелу Монумента славы в городе. Власти Львова в конце апреля начали подготовку к демонтажу мемориала победителям нацизма.
По данным ведомства, во вторник вечером полицейские получили информацию, что неизвестные разрисовывают памятник. Прибыв на место, патрульные задержали и доставили в отдел полиции трех человек, которые краской наносили надписи на металлическую ограду.
«Это львовяне в возрасте 19, 21 и 33 лет. Один из них привлекался за мелкое хулиганство. Старший взял вину на себя и получил от участкового админпротокол по статье «Мелкое хулиганство», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщают местные СМИ, задержанные успели нанести на ограждение надпись «Советская оккупация».
Монумент славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове.
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