Завершено расследование дела об убийстве пасынка в Прилепах

Орловской области Урицкий межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в Сосковском районе.

По информации областной прокуратуры, жителя Сосковского района обвинили в убийстве своего пасынка. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, тело 33-летнего жителя села Прилепы Орловской области с ножевыми ранениями в области груди было обнаружено 20 февраля. Региональный СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

Парня похоронили 23 февраля. Убийство произошло в день рождения матери погибшего, а днём раньше, ему самому исполнилось 33 года.

Одноклассник убитого парня рассказал журналистам, что мать погибшего второй раз вышла замуж, когда мальчик был ещё маленьким и отчим воспитывал его как родного. Позже у супругов родился общий ребенок.

Старший сын женился, у него родилась дочь, но жизнь не сложилась и после развода потерпевший вернулся жить к родителям. По словам жителя села, отношения с отчимом у молодого человека были не плохие. Жители деревни не могут предположить из-за чего случилась трагедия.

Ссора между пасынком и отчимом произошла утром. По словам подозреваемого, парень его ударил. Разозлившись на пасынка, он схватил нож и нанёс обидчику два удара в грудь и убежал с места преступления. В это время домой вернулась мать погибшего, увидев произошедшее, она попросила соседку вызвать полицию.

В ходе розыскных мероприятий, сотрудники УМВД обнаружили подозреваемого на территории деревни, он пытался покончить жизнь самоубийством. Полицейские не дали довести орловцу свой умысел до конца и арестовали его.

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