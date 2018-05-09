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Крупный наркоторговец задержан в Петрозаводске (видео)
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Крупный наркоторговец задержан в Петрозаводске (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
27-летнему жителю карельской столицы грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно. Полицейскими пресечена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков в Петрозаводске, сообщает пресс-центр МВД Карелии. По данным полиции, Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков был задержан 27-летний местный житель. Он подозревается в организации интернет-магазина по продаже синтетических психоактивных наркотиков на территории Петрозаводска. Для оплаты использовались электронные платежные системы, а наркотик потребители получали в так называемых «тайниках-закладках». В оборудованных тайниках было изъято около 900 граммов наркотика.
Возбуждены уголовные дела по различным тяжким и особо тяжким статьям УК РФ, в том числе по части 5 статьи 228.1 «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Наказание за такого рода преступления, согласно законодательству Российской Федерации, предусмотрено вплоть до лишения свободы пожизненно,
— говорится в сообщение ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru
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