Факт незаконного занятия части дороги МВД выявлен в Ростове-на-Дону

Факт незаконного занятия полицейскими части дороги выявлен в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как выявлено в ходе прокурорской проверки, сотрудники отдела полиции №1 незаконно ограничили движение на участке улицы Нариманова между переулками Марксистским и Канонерским, установив железобетонные блоки и шлагбаум.

Отгороженный участок дороги используется правоохранителями для парковки служебных машин и хранения изъятого транспорта.

Сообщается, что полицейские самостоятельно не устранили нарушения, выявленные в ходе проверки, в связи с чем прокуратура направила в суд иск с требованием обязать управление МВД РФ по Ростову-на-Дону убрать незаконно установленные ограждения.

Суд признал требования прокуратуры законными и удовлетворил их.

Фактическое исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры.