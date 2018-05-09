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Факт незаконного занятия части дороги МВД выявлен в Ростове-на-Дону
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Факт незаконного занятия части дороги МВД выявлен в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 33 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Факт незаконного занятия полицейскими части дороги выявлен в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как выявлено в ходе прокурорской проверки, сотрудники отдела полиции №1 незаконно ограничили движение на участке улицы Нариманова между переулками Марксистским и Канонерским, установив железобетонные блоки и шлагбаум.
Отгороженный участок дороги используется правоохранителями для парковки служебных машин и хранения изъятого транспорта.
Сообщается, что полицейские самостоятельно не устранили нарушения, выявленные в ходе проверки, в связи с чем прокуратура направила в суд иск с требованием обязать управление МВД РФ по Ростову-на-Дону убрать незаконно установленные ограждения.
Суд признал требования прокуратуры законными и удовлетворил их.
Фактическое исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры.
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