Пенсионерка из Орла заплатила миллион рублей за возврат денег за БАДы

Жертвой злоумышленников стала 67-летняя жительница Орла. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, потерпевшей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником федеральной государственной структуры.

Он спросил пенсионерку заказывала ли она раньше БАДы. Получив утвердительный ответ, мужчина сообщил, что продавцы оказались мошенниками, их задержали и теперь женщине положена большая компенсация. Для того, чтобы получить деньги, пенсионерка должна перевести сумму налога на указанный номер телефона.

Потерпевшая поверила мошенникам и в течение недели, несколько раз переводила на указанный номер телефона крупные суммы денег. Через некоторое время женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские напоминают жителям Орловской области, что нельзя доверять незнакомцам, особенно если они обещают материальные выгоды, но просят перечислить деньги.

— Не предпринимайте поспешных решений связанных с денежными операциями — обязательно посоветуйтесь с родными, людьми, которым доверяете или представителями органов внутренних дел, — обратились к орловцам в региональном УМВД.