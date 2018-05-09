Мужчина напал с ножом на сотрудницу роддома во Владивостоке 

В подъезде жилого дома на улице Руднева в столице Приморья злоумышленник напал с ножом на работницу роддома. Пострадавшую обнаружили на лестничной площадке жильцы дома и вызвали скорую. Горожанку госпитализировали с колото‐резаной раной грудной клетки. Об этом сообщил сайт VL.ru.
По данным правоохранительных органов, прибывшие медики оказали 43-летней коллеге первую помощь и доставили ее в медучреждение.
Полицейские установили и задержали подозреваемого в нападении. Ранее судимый злоумышленник в момент задержания был сильно пьян.
Он будет привлечен к уголовной ответственности.
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, жестоко расправившийся со своей знакомой девушкой. По данным следствия он нанес своей жертве более 70 ударов ножом.