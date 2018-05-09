Ещё
Мужчина на глазах девушки застрелил противника в подмосковном поселке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина на глазах девушки застрелил противника в подмосковном поселке 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Убийством закончилась ночная встреча двух компаний в подмосковном поселке Кратово, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Трагический момент попал в объектив камеры наблюдения.
По данным ведомства, конфликт завязался еще вечером 8 мая, а уже глубокой ночью противники сошлись в условленном месте. Будучи в меньшинстве, мужчина прихватил с собой оружие, а его подруга — нож.
"Произвел выстрел сначала из травматического пистолета, однако не попав, выстрелил из автоматического оружия", — говорится в релизе.
На кадрах видно только смертельный выстрел, после которого прежде наступавшие молодые люди бросились прочь. Немногим позже один из них скончался — пуля угодила 26-летнему Олегу Павельковскому в грудную клетку.
Задержать подозреваемых пока не удалось, возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru: последние новости
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником В Кабуле произошла серия взрывов Задержан главарь одной из самых опасных банд Мехико
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде319
Путин спас ветерана на параде Победы446
Решение США по Ирану оказалось выгодно России24
Лондон сделал заявление по сделке с Ираном25
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы331
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша заявила о незаконности «Северного потока-2»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение