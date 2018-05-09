Мужчина на глазах девушки застрелил противника в подмосковном поселке

Убийством закончилась ночная встреча двух компаний в подмосковном поселке Кратово , сообщила пресс-служба регионального управления СКР . Трагический момент попал в объектив камеры наблюдения.

По данным ведомства, конфликт завязался еще вечером 8 мая, а уже глубокой ночью противники сошлись в условленном месте. Будучи в меньшинстве, мужчина прихватил с собой оружие, а его подруга — нож.

"Произвел выстрел сначала из травматического пистолета, однако не попав, выстрелил из автоматического оружия", — говорится в релизе.

На кадрах видно только смертельный выстрел, после которого прежде наступавшие молодые люди бросились прочь. Немногим позже один из них скончался — пуля угодила 26-летнему Олегу Павельковскому в грудную клетку.

Задержать подозреваемых пока не удалось, возбуждено уголовное дело.