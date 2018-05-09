16-летнего школьника из Башкирии подозревают в серии автокраж и угонов

16-летнего подростка подозревают в причастности к серии, более 20, угонов и автокраж в Иглинском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Потерпевшие рассказывали, воришка похищал из автомобиля всё, что попадалось на глаза.

Парень уже признался в двух угонах и шести автокражах. Некоторые похищенные из машин вещи, полицейские изъяли.

«Стражами порядка в ходе работы также установлено, что молодой человек причастен еще к около десяти эпизодам аналогичных преступлений, совершенных в прошлом году», — рассказали в пресс-службе регионального МВД

За кражи и угоны возбуждены уголовные дела.