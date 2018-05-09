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Пьяный хозяин дома убил своего гостя во время застолья в Хакасии
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Пьяный хозяин дома убил своего гостя во время застолья в Хакасии 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
В селе Устинкино (Хакасия) во время бурного застолья хозяин дома зарезал своего друга, который пришел к нему в гости, после чего спокойно лег спать. Труп 35‐летнего мужчины обнаружили в доме только утром. Об этом сообщил сайт «ПолитЭкспресс».
В доме, где случилась трагедия, находилось еще несколько человек. Все они были участниками незапланированного «праздника» и распивали крепкий алкоголь. Посреди застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин дома взялся за нож и несколько раз ударил им погибшего. Пострадавший скончался сразу.
Тело погибшего мужчины гости нашли только утром, они и сообщили о произошедшем в полицию. Убийца ждет суда в изоляторе.
Единственного в Финляндии маньяка-серийника поймали в четвертый раз. Сейчас Микаэля Пенттиля обвиняют в убийстве 52-летней женщины.
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