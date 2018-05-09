Пьяный хозяин дома убил своего гостя во время застолья в Хакасии

В селе Устинкино ( Хакасия ) во время бурного застолья хозяин дома зарезал своего друга, который пришел к нему в гости, после чего спокойно лег спать. Труп 35‐летнего мужчины обнаружили в доме только утром. Об этом сообщил сайт «ПолитЭкспресс».

В доме, где случилась трагедия, находилось еще несколько человек. Все они были участниками незапланированного «праздника» и распивали крепкий алкоголь. Посреди застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин дома взялся за нож и несколько раз ударил им погибшего. Пострадавший скончался сразу.

Тело погибшего мужчины гости нашли только утром, они и сообщили о произошедшем в полицию. Убийца ждет суда в изоляторе.