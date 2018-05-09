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Чиновник СФО обвиняется во взятках на 100 млн рублей
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Чиновник СФО обвиняется во взятках на 100 млн рублей 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя Управления Росрезерва по СФО. Он обвиняется в совершении 10 преступлений. По версии следствия «чиновник систематически получал от представителей коммерческих организаций взятки за оказание им содействия в победе в конкурсах на право заключения договоров по приобретению материальных ценностей, выпускаемых по истечению срока хранения в гражданский оборот». За два года с 2014-2016 гг. он получил более 100 000 000 рублей и автомобиль «Порш Кайен» стоимостью 6 148 000 рублей. После получения автомобиля он и был задержан. Сейчас дело направлено в суд.
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