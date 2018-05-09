Европейского туриста обокрала 14‐летняя девочка из Львова

Во Львове 14‐летнюю местную жительницу подозревают в краже денег у иностранного туриста. По данным полиции, у потерпевшего было похищено свыше девяти тысяч гривен (около 22 тысяч рублей). Об этом сообщил украинский портал «Гал‐инфо».

По информации портала, в отделение полиции обратился 31-летний турист из Европы. О его точном гражданстве не сообщается. Со слов мужчины, инцидент произошел 2 мая в арендованной им квартире. Турист обнаружил, что из комнаты исчезли его рюкзак и другие личные вещи. Всего было похищено 2,5 тысяч гривен, 200 долларов и 150 польских злотых.

Следствие установило, что к преступлению причастна несовершеннолетняя. По факту произошедшего было открыто уголовное производство по статье «Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц». Данной статьей предусмотрено наказание вплоть до ограничения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.