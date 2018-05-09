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Почти 60 мигрантов незаконно зарегистрировал москвич в своей квартире на востоке столицы
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Почти 60 мигрантов незаконно зарегистрировал москвич в своей квартире на востоке столицы 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Житель столицы незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в районе Вешняки, почти 60 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«В ОМВД России по району Вешняки обратились сотрудники центра государственных услуг и сообщили, что мужчина, будучи собственником квартиры, расположенной в одном из домов на ул. Молдагуловой, зарегистрировал по указанному адресу 57 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 53-летний житель столицы разместил в интернете объявление об оформлении регистрации в своей квартире на срок от трех месяцев до одного года. За свои услуги мужчина требовал денежное вознаграждение в размере от 5 тыс. до 48 тыс. руб.
«В настоящий момент полицейские установили пятерых потерпевших, которые с конца 2017 г. встречались с подозреваемым на ул. Вешняковская и передавали ему денежные средства за регистрацию на определенный срок. Получив деньги, злоумышленник раньше срока снимал зарегистрированных им людей с учета», — добавили в ведомстве.
В ходе проверки жилого сектора участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого по месту жительства. Возбуждены уголовные дела по ст. «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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