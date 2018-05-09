Лжеджентльмен пойдет под суд во Владивостоке

Иностранный гражданин признан виновным в грабеже, совершенном с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Увидев проходивших мимо двух девушек, мужчина предложил их проводить. Но намерения его были иными. В какой-то момент он попытался выхватить мобильный телефон у одной из них. Встретив сопротивление, злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов по телу и лицу, затем отобрал телефон и скрылся с места преступления. Вскоре он догнал вторую девушку, которая являлась несовершеннолетней, и повалил ее на землю. Злоумышленник нанес ей несколько ударов по лицу и также похитил у нее мобильный телефон.