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Лжеджентльмен пойдет под суд во Владивостоке
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Лжеджентльмен пойдет под суд во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Иностранный гражданин признан виновным в грабеже, совершенном с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Увидев проходивших мимо двух девушек, мужчина предложил их проводить. Но намерения его были иными. В какой-то момент он попытался выхватить мобильный телефон у одной из них. Встретив сопротивление, злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов по телу и лицу, затем отобрал телефон и скрылся с места преступления. Вскоре он догнал вторую девушку, которая являлась несовершеннолетней, и повалил ее на землю. Злоумышленник нанес ей несколько ударов по лицу и также похитил у нее мобильный телефон.
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