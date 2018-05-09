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СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины после конфликта со стрельбой в Раменском районе
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СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины после конфликта со стрельбой в Раменском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
В Раменском районе Подмосковья в результате огнестрельного ранения скончался 36-летний мужчина, следователи возбудили уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
По версии следствия, 8 мая 2018 г. в пос. Кратово Раменского района между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из низ произвел выстрел в своего оппонента сначала из травматического пистолета, но не попав, выстрелил из автоматического оружия. От огнестрельного ранения в грудную клетку потерпевший скончался не месте.
«По факту убийства мужчина, 1992 г. рождения, в пос. Кратово Раменского района Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию лица, причастного к совершению притупления.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что по указанному адресу обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.
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