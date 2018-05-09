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Задержан главарь опасной банды Мехико
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Задержан главарь одной из самых опасных банд Мехико 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В пригороде Мехико задержан лидер и основатель одной из самых мощных и опасных банд, орудующих в столице Мексики — "Союза Тепито".
Бандит по кличке Шлак взят без единого выстрела пригороде мегаполиса в результате совместных действий прокуратур мексиканской столицы Мехико и одноименного штата. Главаря банды подозревают в причастности к убийству семи человек.
Примечательно, что в период с 1993 по 2008 год Шлак служил в полиции, но перешел на сторону криминального мира и влился в местное преступное сообщество, передает РИА Новости.
Банда "Союз Тепито" названа по имеющему дурную славу району Мехико, где она начала свою преступную деятельность. Район Тепито наводнен наркоторговцами, бандитами, карманниками, там расположен один из самых известных рынков города, где процветают подпольные публичные дома, игровые притоны, обустроены склады контрабандных товаров.
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