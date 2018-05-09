Убийца, чтобы скрыть преступление, поджег тело жертвы во Владивостоке 

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Злоумышленник облил тело убитого разнорабочего горючей жидкостью и устроил пожар в ремонтном боксе на улице Бородинской во Владивостоке. Об этом сообщил сайт VL.ru со ссылкой на источник в полиции.
Огонь заметили случайные прохожие и вызвали пожарных. Когда спасатели потушили пламя, они нашли тело мужчины с явными следами насильственной смерти.
Как выяснили полицейские у хозяина бокса, погибший мужчина подрабатывал у него разнорабочим по ремонту автомобилей и проживал на месте работы.
Правоохранители установили и задержали подозреваемого в убийстве и поджоге. 39-летнего ранее судимый мужчина сознался в содеянном. По статье «Убийство» задержанного ждет лишение свободы на долгий срок.
В Нижегородской области мужчина, который сжег любовницу, осужден на 17 лет заключения в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 2,5 миллиона рублей родным своей жертвы.