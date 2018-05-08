Украина намерена построить 15 складов для боеприпасов

Власти Украины планируют в текущем году построить 15 современных железобетонных складов для хранения ракет и боеприпасов. Об этом сообщила пресс‐служба Минобороны страны.

Глава ведомства Степак Полторак уточнил, что подобная работа в государстве еще никогда не проводилась. «Ведь мы строим хранилища, которые не только надёжно защищены от поражения огневыми средствами противника, но и предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения», — подчеркнул он.

оборонном ведомстве уточнили, что техническая документация уже разработана, тендер разыгран. Строительство начнется уже в ближайшее время.

Ранее стало известно, что российские следователи завели уголовное дело против заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Вадима Приймачка и некоторых его коллег. Украинские правоохранители подозреваются в совершении преступления по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления».