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Украина намерена построить 15 складов для боеприпасов
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Украина намерена построить 15 складов для боеприпасов 

360tv.ru 13 минут назад
Фото: 360tv.ru
Власти Украины планируют в текущем году построить 15 современных железобетонных складов для хранения ракет и боеприпасов. Об этом сообщила пресс‐служба Минобороны страны.
Глава ведомства Степак Полторак уточнил, что подобная работа в государстве еще никогда не проводилась. «Ведь мы строим хранилища, которые не только надёжно защищены от поражения огневыми средствами противника, но и предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения», — подчеркнул он.
В оборонном ведомстве уточнили, что техническая документация уже разработана, тендер разыгран. Строительство начнется уже в ближайшее время.
Ранее стало известно, что российские следователи завели уголовное дело против заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Вадима Приймачка и некоторых его коллег. Украинские правоохранители подозреваются в совершении преступления по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления».
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