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Москвич задержан за мошенничество со страховой компанией
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Москвич задержан за мошенничество со страховой компанией 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в сфере страхования»
В отдел полиции пресненского района обратился руководитель страховой компании с заявлением о том, что между компанией и владельцем одной из иномарок был заключен договор автострахования. Во время заключения договора мужчина предоставил в компанию документы о возмещении ущерба происшедшего ДТП, и ему была выплачена страховая сумма в 147 тысяч рублей. Однако при изучении автоэкспертизы в страховой компании выяснили, что повреждения автомобиль получил не во время дорожно-транспортного происшествия, а ранее — при других невыясненных обстоятельствах.
Участковый задержал злоумышленника, который сознался в совершенном преступлении.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в сфере страхования», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Центрального административного округа Анастасия Михайлова
К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
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