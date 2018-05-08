Москвич задержан за мошенничество со страховой компанией

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в сфере страхования»

В отдел полиции пресненского района обратился руководитель страховой компании с заявлением о том, что между компанией и владельцем одной из иномарок был заключен договор автострахования. Во время заключения договора мужчина предоставил в компанию документы о возмещении ущерба происшедшего ДТП, и ему была выплачена страховая сумма в 147 тысяч рублей. Однако при изучении автоэкспертизы в страховой компании выяснили, что повреждения автомобиль получил не во время дорожно-транспортного происшествия, а ранее — при других невыясненных обстоятельствах.

Участковый задержал злоумышленника, который сознался в совершенном преступлении.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в сфере страхования», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Центрального административного округа Анастасия Михайлова

К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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