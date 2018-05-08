В Москве задержаны подозреваемые в особо крупном мошенничестве

Оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере у бизнес-центра «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Все задержанные доставлены в отдел полиции, где им будет предъявлено обвинение, уточнил источник. Он не назвал фамилий задержанных.

РЕН ТВ и РБК уточняют, что задержан бизнесмен из Казахстана Жомарт Ертаев, который находился в розыске за мошенничество.

РЕН ТВ сообщает, что задержание Ертаева связано с преступлениями, совершенными несколько лет назад во время работы в Альянс-банке. Банкир, по информации телеканала, руководит крупным оператором кабельного телевидение и «консультировал коммерческий банк».

Автомобиль бизнесмена и машины его сопровождения блокировали сотрудники Росгвардии прямо на дороге.