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Москвич погиб после падения с высоты
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Москвич погиб после падения с высоты 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мужчина погиб после падения с крыши 14-этажного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Солдатская, д. 12, корп.1 в столичном районе Лефортово, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Личность погибшего устанавливается.
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