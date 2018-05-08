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Москвич погиб после падения с высоты
Национальная Служба Новостей
47 минут назад
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Национальная Служба Новостей
Мужчина погиб после падения с крыши 14-этажного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Солдатская, д. 12, корп.1 в столичном районе Лефортово, сообщил
Агентству «Москва»
источник в
правоохранительных органах
.
Личность погибшего устанавливается.
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