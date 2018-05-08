Сторонника ИГИЛ из Самары осудили на 18 лет колонии строгого режима 

В Самаре осуждён злоумышленник, готовивший теракт против сотрудников полиции. 20-летний Владимир Тарасов попал в поле зрения оперативников, когда размещал в интернете экстремистские ролики. Но сторонник радикального течения в исламе на этом не остановился. Он вышел на эмиссаров запрещённой в России организации «Исламское государство». Те перевели Тарасову 20 тысяч рублей. На эту сумму молодой человек приобрёл всё необходимое для изготовления взрывчатки. Но его деятельность была пресечена в самом разгаре. На квартире подозреваемого сотрудники ФСБ изъяли 500 граммов тротила, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков. Как признался сам Тарасов, он намеревался взорвать полицейский автомобиль и похитить оружие правоохранителей. Решением Приволжского окружного военного суда Владимир Тарасов был приговорён к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.
”Относительно приговора сторона защиты, как и сам подсудимый, не удовлетворены. Поэтому данный приговор в силу чрезмерной суровости будет обжалован в военной коллегии Верховного суда. Это единственное, что на данный момент можно сказать и что можно прокомментировать”, — считает Николай Юдин, адвокат.