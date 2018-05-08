Суд продлил до 13 сентября арест пятерым обвиняемым в экстремизме членам организации «Новое величие»

Дорогомиловский районный суд продлил до 13 сентября 2018 г. арест обвиняемым в экстремизме пятерым членам организации «Новое величие», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Марии Дубовик, Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову и Руслану Костыленкову арест до 13 сентября», — огласила решение судья Галина Таланина.

Обвинение настаивало на том, что данная мера пресечения является обоснованной. «Учитывая тяжесть преступления, считаю меру пресечения обоснованной, так как обвиняемые могут скрыться от следствия или помешать ходу расследования. Прошу суд удовлетворить ходатайство о продлении ареста», — заявил прокурор.

В свою очередь защита просила суд изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. «Прошу суд отпустить мою подзащитную под домашний арест и считаю доводы следствия несостоятельными. У моей подзащитной нет возможности скрыться, а тем более помешать расследованию. Ей 19 лет и нахождение в СИЗО для нее большой стресс, к тому же у Марии есть проблемы со здоровьем», — сообщил, в частности, адвокат М. Дубовик Максим Пашков . Также он просил отпустить М. Дубовик под залог в 500 тыс. руб.

Адвокаты остальных фигурантов также настаивали на изменении меры пресечения подзащитным и просили перевести их под домашний арест.

Кроме того, суд в отдельном заседании рассмотрит ходатайство о продлении ареста еще одной фигурантке дела — Анне Павликовой.

Ранее суд продлил домашний арест четырем участникам организации.

Максим Рощин и Сергей Гаврилов. В середине марта 2018 г. Агентству «Москва» стало известно о задержании и аресте 10 человек, входящих, по версии следствия, в движение «Новое величие», организованное в начале декабря 2017 г. Кроме указанных фигурантов по делу проходят Павел Ребровский, Рустам Рустамов

Источник в правоохранительных органах сообщал Агентству «Москва», что как минимум один общий сбор активистов движения проходил в безлюдном месте недалеко от города Хотьково в Сергиево-Посадском районе. Один из участников движения, Р.Рустамов, предоставил для занятий по тактике стрельбы карабин «Сайга» и самозарядный карабин Симонова. Р.Рустамов также рассказал участникам тренировки, как пользоваться оружием и «коктейлями Молотова».

Как уточнил источник, распределение ролей в движении было следующим: «информационный отдел» (изготовление и распространение агитматериалов) возглавил М. Рощин, «финансовый» отдел (поиск и контакты с источниками финансирования) — Р. Костыленков, «отдел активных действий» (организация акций) — П. Ребровский, «агентурно-вербовочный отдел» (набор и проверка кандидатов в члены движения) — М. Дубовик, «юридическо-правовой отдел» (обеспечение правовой поддержки) — В. Крюков.

Как говорится в материалах дела, молодые люди участвовали в собраниях движения, вели агитацию в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки о движении и клеили постеры в общественных местах. Экспертиза установила — некоторые из материалов «Нового величия» «пропагандируют и оправдывают насилие».