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Суд в Москве продлил срок ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
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Суд в Москве продлил срок ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник в очередной раз продлил срок ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цицулаева до 11 августа 2018 года", — сказал представитель суда.
Ранее суд продлял арест Цицулаеву до 11 мая. В деле на данный момент 9 фигурантов.
Цицулаев 4 июня 2015 года был объявлен в международный розыск. В прошлом году он был задержан, экс-полпреду предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. До этого, по словам следователя, обвиняемый по поддельному паспорту пересек границу с Украиной и скрылся.
Цицулаев обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и организации трех преступлений — применение насилия в отношении представителя власти (статья 318), похищение человека (часть 2 статьи 126) и вымогательство в особо крупном размере (часть 2 статьи 163 УК РФ). Экс-полпред вину не признает.
Защитники, прося перевести Цицулаева под домашний арест, отметили, что экс-полпред Чечни вызволял с территории Украины российских граждан. Адвокаты предложили суду залог в размере 6 миллионов рублей и просили избрать в отношении Цицулаева любую не связанную с арестом меру пресечения. Дополнительно защита обвиняемого приобщила множество положительных характеристик, подписанных научными деятелями и чиновниками, в числе которых парламентарии Чечни и депутат Госдумы РФ Ахмед Дагаев. Кроме того, адвокаты обратили внимание, что Цицулаев имеет хроническое заболевание, а на обеспечении и иждивении у него находится 12 детей, причем 10 из них свои. Кроме того, восемь детей являются несовершеннолетними, отмечает защита.
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