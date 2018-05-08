Россиянин связался с ультраправыми, начал зарабатывать на молдаванах и попался

Немецкая полиция провела спецоперацию с целью задержания участников преступной группы, занимавшейся организацией перевозки в Германию нелегальных мигрантов. Группа была связана с местными ультраправыми, в ее составе был россиянин. Об этом сообщает fink.hamburg. В рейде участвовали около 800 стражей порядка, в том числе бойцы полицейского спецназа. Обыски проводились в Гамбурге, Бремене , Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Полицейские задержали трех членов преступной группы — двух немцев и одного россиянина. Как отмечает Frankfurter Rundschau, задержанным от 30 до 43 лет. Помимо этого, были обнаружены 35 нелегалов, а также крупные суммы наличных, фальшивые документы, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, крупные суммы денег и золото. Помимо этого, найдено небольшое количество запрещенных наркотических препаратов, электрошокер и патроны, передает РИА Новости В полиции пояснили, что группировка помогала гражданам Молдавии с нелегальным переездом и трудоустройством.