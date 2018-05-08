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Россиянин связался с ультраправыми, начал зарабатывать на молдаванах и попался
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Россиянин связался с ультраправыми, начал зарабатывать на молдаванах и попался 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Немецкая полиция провела спецоперацию с целью задержания участников преступной группы, занимавшейся организацией перевозки в Германию нелегальных мигрантов. Группа была связана с местными ультраправыми, в ее составе был россиянин. Об этом сообщает fink.hamburg.
В рейде участвовали около 800 стражей порядка, в том числе бойцы полицейского спецназа. Обыски проводились в Гамбурге, Бремене, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Полицейские задержали трех членов преступной группы — двух немцев и одного россиянина.
Как отмечает Frankfurter Rundschau, задержанным от 30 до 43 лет.
Помимо этого, были обнаружены 35 нелегалов, а также крупные суммы наличных, фальшивые документы, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, крупные суммы денег и золото. Помимо этого, найдено небольшое количество запрещенных наркотических препаратов, электрошокер и патроны, передает РИА Новости.
В полиции пояснили, что группировка помогала гражданам Молдавии с нелегальным переездом и трудоустройством.
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