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СМИ: в Москве задержали подозреваемого крупном мошенничестве бизнесмена
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СМИ: в Москве задержали подозреваемого крупном мошенничестве бизнесмена 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники силовых структур в Москве задержали группу лиц, которые подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Журналисты ряда СМИ отмечают, что в числе задержанных находившийся в розыске предприниматель Жомарт Ертаев.
В операции возле бизнес-центра «Москва-Сити» приняли участие оперативники МУРа и группа, состоящая из бойцов спецназа. Подозреваемых доставили в отделение полиции. Представители правоохранительных органов предъявят им обвинение.
Несколько лет назад Ертаев работал топ-менеджером в «Альянс-Банке». В 2009 году его уже задерживали по обвинению в хищении. Спустя девять месяцев нахождения в СИЗО бизнесмена освободили, после того как он заплатил штраф.
О другом задержании лица, находящегося в федеральном розыске, сообщалось 4 мая. Сотрудники МВД поймали в Твери депутата городского собрания Дагестана, который обвинялся в крупном мошенничестве.
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