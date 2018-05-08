СМИ: в Москве задержали подозреваемого крупном мошенничестве бизнесмена 

Сотрудники силовых структур в Москве задержали группу лиц, которые подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Журналисты ряда СМИ отмечают, что в числе задержанных находившийся в розыске предприниматель Жомарт Ертаев.
В операции возле бизнес-центра «Москва-Сити» приняли участие оперативники МУРа и группа, состоящая из бойцов спецназа. Подозреваемых доставили в отделение полиции. Представители правоохранительных органов предъявят им обвинение.
Несколько лет назад Ертаев работал топ-менеджером в «Альянс-Банке». В 2009 году его уже задерживали по обвинению в хищении. Спустя девять месяцев нахождения в СИЗО бизнесмена освободили, после того как он заплатил штраф.