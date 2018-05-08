Планировал похищать песок: житель Самары предстанет перед судом за дачу взятки

Сотрудники прокуратуры из областной столицы утвердили обвинительное заключение в отношении жителя Самарской области . Преступные действия мужчины попали под статью о даче взятки должностному лицу в крупном размере.

— По версии следствия, подозреваемый передал сотруднику УФСБ 100000 рублей от общей суммы взятки в 1 миллион рублей, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Мужчина рассчитывал на покровительство со стороны должностного лица. Злоумышленник планировал разрабатывать незаконные карьеры и похищать песок.