Планировал похищать песок: житель Самары предстанет перед судом за дачу взятки 

Сотрудники прокуратуры из областной столицы утвердили обвинительное заключение в отношении жителя Самарской области. Преступные действия мужчины попали под статью о даче взятки должностному лицу в крупном размере.
— По версии следствия, подозреваемый передал сотруднику УФСБ 100000 рублей от общей суммы взятки в 1 миллион рублей, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Мужчина рассчитывал на покровительство со стороны должностного лица. Злоумышленник планировал разрабатывать незаконные карьеры и похищать песок.
Гражданина задержали сразу после передачи денег сотрудники правоохранительных органов. После вручения обвинительного заключения злоумышленнику уголовное дело передадут в Самарский районный суд.