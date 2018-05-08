В Турции убили главу местной администрации

В турецкой провинции Нигде в результате атаки вооруженного налетчика погиб глава местной администрации Хаккы Шенгюль, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Преступление было совершено во вторник, 8 мая. В здание органа власти вошел сезонный рабочий Серкан Т. и открыл стрельбу, в результате которой был тяжело ранен глава администрации.

Он был госпитализирован с четырьмя огнестрельными ранениями. Спасти чиновника врачам не удалось.