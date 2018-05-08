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В Турции убили главу местной администрации
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В Турции убили главу местной администрации 

Российская Газета 1 час назад
В турецкой провинции Нигде в результате атаки вооруженного налетчика погиб глава местной администрации Хаккы Шенгюль, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
Преступление было совершено во вторник, 8 мая. В здание органа власти вошел сезонный рабочий Серкан Т. и открыл стрельбу, в результате которой был тяжело ранен глава администрации.
Он был госпитализирован с четырьмя огнестрельными ранениями. Спасти чиновника врачам не удалось.
Напавший рабочий сам сдался полицейским. О том, что заставило его открыть огонь, не сообщается. Правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента.
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