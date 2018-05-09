Долларовый миллионер из Казахстана задержан в Москве

предприниматель Жомарт Ертаев находился в розыске за мошенничество.

Несколько человек, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, задержаны оперативниками МУРа и бойцами спецназа у бизнес-центра «Москва-Сити».

Ряд СМИ сообщает, что в числе задержанных числится долларовый миллионер из Казахстана Жомарт Ертаев, который находился в розыске за мошенничество.

— Оперативники Московского уголовного розыска совместно с бойцами СОБР ГУ Росгвардии по Москве задержали преступников, один из которых находился в федеральном розыске, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах

Он уточнил, что задержанных доставили в отдел полиции, где им будет предъявлено обвинение.

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