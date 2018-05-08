За клевету ответит: ростовчанин пойдет под суд за то, что оболгал полицейского

В донской столице перед судом предстанет 67-летний местный житель. Мужчину подозревают в том, что он оклеветал сотрудника ДПС

В июле прошлого года пенсионер пришел в дежурную часть управления полиции Ростова и написал заявление на сотрудника ДПС первого взвода. В документе ростовчанин указал, что дорожный инспектор требовал у него взятку за непривлечение к ответственности за езду в пьяном виде.

После заявления следователи провели проверку, но подтверждений вымогательства взятки не нашли. В итоге пенсионер сам стал фигурантом уголовного дело, возбужденного по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

— Прокурор Ворошиловского района Ростова утвердил обвинительное заключение. Сейчас уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Если суд признает вину подозреваемого, то он может сесть в тюрьму на три года.