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За клевету ответит: ростовчанин пойдет под суд за то, что оболгал полицейского
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За клевету ответит: ростовчанин пойдет под суд за то, что оболгал полицейского 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице перед судом предстанет 67-летний местный житель. Мужчину подозревают в том, что он оклеветал сотрудника ДПС.
В июле прошлого года пенсионер пришел в дежурную часть управления полиции Ростова и написал заявление на сотрудника ДПС первого взвода. В документе ростовчанин указал, что дорожный инспектор требовал у него взятку за непривлечение к ответственности за езду в пьяном виде.
После заявления следователи провели проверку, но подтверждений вымогательства взятки не нашли. В итоге пенсионер сам стал фигурантом уголовного дело, возбужденного по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
— Прокурор Ворошиловского района Ростова утвердил обвинительное заключение. Сейчас уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Если суд признает вину подозреваемого, то он может сесть в тюрьму на три года.
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