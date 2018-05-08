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На Ямале торговка мехами пыталась подкупить таможенника
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На Ямале торговка мехами пыталась подкупить таможенника 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Теперь женщину ждет суд. По версии следствия, жительница Воркуты заплатила сотруднику оперативно-розыскного отделения таможни ЯНАО сто тысяч рублей, чтобы он закрыл глаза на продажу немаркированных шуб.
Занимавшаяся торговлей меховыми изделиями 65-летняя дама лично передала деньги оперативнику в середине февраля в Лабытнанги, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ. Но взятка перешла из рук в руки под контролем правоохранителей, и прямо на месте — в павильоне городского рынка — злоумышленницу задержали транспортные полицейские и таможенники.
Расследование возбужденного в отношении женщины уголовного дела по третьей части статьи 291 УК РФ окончено, материалы переданы в суд. В случае, если вина фигурантки будет установлена, ей грозит в лучшем случае огромный штраф (размер — вплоть до шестидесятикратной суммы взятки), в худшем — лишение свободы на срок до восьми лет.
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