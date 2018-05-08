Новости о коррупции за 8 мая

Борьба с коррупцией

Дело Сугробова — подробности от первого лица

8 мая 2014 года был арестован экс-руководитель ГУЭБиПК МВД России генерал-лейтенант Денис Сугробов. Спустя несколько месяцев он смог ответить на вопросы ПАСМИ. Отрывки из интервью публиковались ранее, теперь мы предлагаем вам ознакомиться с ним полностью и узнать, что обещал Сугробову Медведев, о чем в его деле знал и о чем не знал Путин, и о роли ФСБ в аресте и последующем осуждении сотрудников антикоррупционного главка МВД.

«Трансперенси» усмотрела признаки подлога в декларациях руководства госпредприятия

В подведомственном Россвязи ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) задним числом подправили сведения о доходах и имуществе своих руководителей за 2016 год, утверждают в «Трансперенси Интернешнл — Россия ».

Следствие возбудило 15 уголовных дел о крупных хищениях на Балтийском флоте

Командир ремонтно-восстановительного батальона береговой обороны Балтийского флота Роман Коваленко обвиняется в растрате военного имущества. Офицер известен восстановлением до рабочего состояния танка-памятника Т-34, который теперь принимает участие в парадах Победы.

Саратове глава антикоррупционного подразделения заподозрен в получении особо крупной взятки

Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника УЭБ и ПК регионального ГУ МВД Дмитрия Елизарова, подозреваемого в получении 5 млн рублей взятки.

Фигуранта дела Гайзера , отвечавшего за оффшорные средства, отправили за решетку