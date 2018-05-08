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Новости о коррупции за 8 мая
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Новости о коррупции за 8 мая 

pasmi.ru 1 час назад
Борьба с коррупцией
Дело Сугробова — подробности от первого лица
8 мая 2014 года был арестован экс-руководитель ГУЭБиПК МВД России генерал-лейтенант Денис Сугробов. Спустя несколько месяцев он смог ответить на вопросы ПАСМИ. Отрывки из интервью публиковались ранее, теперь мы предлагаем вам ознакомиться с ним полностью и узнать, что обещал Сугробову Медведев, о чем в его деле знал и о чем не знал Путин, и о роли ФСБ в аресте и последующем осуждении сотрудников антикоррупционного главка МВД.
«Трансперенси» усмотрела признаки подлога в декларациях руководства госпредприятия
В подведомственном Россвязи ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) задним числом подправили сведения о доходах и имуществе своих руководителей за 2016 год, утверждают в «Трансперенси Интернешнл — Россия».
Следствие возбудило 15 уголовных дел о крупных хищениях на Балтийском флоте
Командир ремонтно-восстановительного батальона береговой обороны Балтийского флота Роман Коваленко обвиняется в растрате военного имущества. Офицер известен восстановлением до рабочего состояния танка-памятника Т-34, который теперь принимает участие в парадах Победы.
В Саратове глава антикоррупционного подразделения заподозрен в получении особо крупной взятки
Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника УЭБ и ПК регионального ГУ МВД Дмитрия Елизарова, подозреваемого в получении 5 млн рублей взятки.
Фигуранта дела Гайзера, отвечавшего за оффшорные средства, отправили за решетку
Следственный комитет РФ сообщил о завершении суда над одним из членов преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера — Демьяном Москвиным. Москвин отвечал в группировке за похищенные и выведенные за рубеж средства, а после своего задержания активно помогал расследованию.
pasmi.ru: последние новости
Следствие возбудило 15 уголовных дел о крупных хищениях на Балтийском флоте Начальник госавиации Роскосмоса обвинен в особо крупном мошенничестве Трое фигурантов дела о растрате при строительстве Восточного приговорены к различным срокам заключения
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