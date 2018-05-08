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Курск. Полицейский, о голодовке которого сообщали знакомые, уволен из органов
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Курск. Полицейский, о голодовке которого сообщали знакомые, уволен из органов 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Как сообщили в пресс-службе ведомства, начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Советскому району отказался исполнять служебные обязанности
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что подполковник полиции Сергей Стриго объявил голодовку в знак протеста о том, что ему отказываются предоставлять отпуск. В различных источниках сообщалось, что эту информацию предоставили родственники полицейского. При этом сам он ситуацию публично не комментировал.
Сегодня в пресс-службе УМВД России по Курской области сообщили о том, что служебный контракт с этим сотрудником расторгнут.
— Начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Советскому району при отсутствиии законных оснований и в нарушение требований законодательства отказался от выполнения служебных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, при этом создав условия для невыполнения обязанностей возглавляемого им подразделения, — сообщила руководитель пресс-службы областного УМВД Лилия Каменева.
Это стало поводом для проведения служебной проверки. По её результатам полицейского привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили из органов внутренних дел.
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