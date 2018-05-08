Курск. Полицейский, о голодовке которого сообщали знакомые, уволен из органов

Как сообщили в пресс-службе ведомства, начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Советскому району отказался исполнять служебные обязанности

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что подполковник полиции Сергей Стриго объявил голодовку в знак протеста о том, что ему отказываются предоставлять отпуск. В различных источниках сообщалось, что эту информацию предоставили родственники полицейского. При этом сам он ситуацию публично не комментировал.

Сегодня в пресс-службе УМВД России по Курской области сообщили о том, что служебный контракт с этим сотрудником расторгнут.

— Начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Советскому району при отсутствиии законных оснований и в нарушение требований законодательства отказался от выполнения служебных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, при этом создав условия для невыполнения обязанностей возглавляемого им подразделения, — сообщила руководитель пресс-службы областного УМВД Лилия Каменева.

Это стало поводом для проведения служебной проверки. По её результатам полицейского привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили из органов внутренних дел.