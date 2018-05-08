В Москве задержаны подозреваемые в особо крупном мошенничестве

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере у бизнес-центра «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Оперативники Московского уголовного розыска совместно с бойцами СОБР ГУ Росгвардии по Москве задержали преступников, один из которых находился в федеральном розыске", — сказал собеседник агентства. Все задержанные доставлены в отдел полиции, где им будет предъявлено обвинение, уточнил источник. Он не уточнил фамилий задержанных.

Некоторые СМИ сообщают о том, что задержан предприниматель Жомарт Ертаев, который находился в розыске за мошенничество.