Общались в сети под никами: тюменский студент, сбывавший наркотики с подельниками, получил 6,5 лет строгача

Тюменский районный суд приговорил 22-летнего студента ТИУ, реализовывавшего наркотики с двумя подельниками, к 6, 5 годам лишения свободы строгого режима.

По данным следствия, тюменский студент, омский рецидивист и находившийся в розыске за кражу житель ХМАО зарабатывали на сбыте наркотиков. Они связались в интернете с наркодельцом, став членами преступной группировки. Между собой молодые были не знакомы, общались исключительно виртуально и только под никами.

Студент ТИУ через тайники получал в Тюмени крупные партии наркотиков, которые прятал в тайниках в областном центре. Житель ХМАО приезжал за наркотиками из Ишима, где временно жил, и доставлял их в этот город. Омич, согласившийся работать вахтой в Ишиме, забирал наркотики из тайников и занимался раскладной мелких доз в разных местах Ишима.

Проработав такой схемой какое-то время, в августе прошлого года омича поймали с поличным в Ишиме. Но даже после его задержания двое мужчин продолжили сбывать наркотики. Но их преступная деятельность продолжилась недолго: через две недели жителя ХМАО тоже поймали полицейские. Он ехал с наркотиками из Тюмени в Ишим пассажиром на попутной машине. На посту полиции «Богандинский» этот автомобиль остановили. Полицейские нашли в сумке пассажира наркотики. Вскоре правоохранители вышли и на тюменского студента. В сентябре того же года по заданию наркодельца на арендованной машине мужчина поехал в Белорецкий район Республики Башкортостан . Там из тайника он забрал мешок с еловыми шишками и синтетическими наркотиками, доставя их в Тюмень. После этого он спрятал наркотики в деревне Патрушева. Вскоре его задержали полицейские. Всего по делу было изъято более 4,5 кг различных наркотических средств.

— Криминальное трио по решению суда заключено под стражу. Со студентом в ходе следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство. Кроме лишения свободы, суд постановил взыскать в доход государства 95 тысяч рублей, добытых преступным путем, — сообщили в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Уголовное дело в отношении сообщников студента уже направили для рассмотрения в Ишимский городской суд.