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Студентку обокрали в одном из спортивных залов Петрозаводска
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Студентку обокрали в одном из спортивных залов Петрозаводска 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Выяснилось, что преступление совершила девушка, посещавшая тот же зал.
В полицию Петрозаводска обратилась 21-летняя студентка, рассказавшая о том, что у нее украли деньги. Девушка была на тренировке в одном из городских спортивных залов. После занятий она обнаружила, что из ее кошелька, лежавшего в сумке, пропали 5 000 рублей. Никто из присутствующих в зале не признался в причастности к преступлению, после чего потерпевшая написала заявление, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.
Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась сверстница заявительницы, которая также была на тренировке. Воспользовавшись тем, что в раздевалке никого нет, она забрала деньги и потратила их на собственные нужды. После того, как подозреваемая дала признательные показания, она возместила причиненный ущерб.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
По материалам: ptzgovorit.ru
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