Житель Кубани получил 9 лет колонии за убийство матери

39‐летнему Вячеславу Хрипко вынесли обвинительный приговор. Ему дали девять лет исправительной колонии строгого режима за убийство матери. Об этом сообщило агентство «Живая Кубань».

Преступник избавился от 71-летней матери в сентября прошлого года. По данным следствия, мужчина под действием алкоголя пытался порезать арбуз. Нож выскользнул у него из рук и попал в ногу пенсионерки. Когда она попросила вызвать скорую, сын отказался.

После этого потерпевшая припомнила мужчине, как одолжила деньги его сожительнице. Преступник разозлился и накинулся на мать с ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

Злоумышленник попросил соседей вызвать полицию. Прибывший на место участковый посчитал, что пенсионерка умерла своей смертью. Убийца успокоился, решив, что никто не узнает об убийстве. Однако после вскрытия стало известно, что пожилая женщина умерла от ножевого ранения. Подозреваемого задержали.