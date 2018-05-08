Обвиняемый по «делу Гайзера» погиб в ДТП в Новороссийске

"Вчера мне сообщил инспектор ДПС, что Алексей Соколов около 20 часов вечера погиб в ДТП. Он ехал на скутере, в этот момент на встречную полосу выехал автомобиль Infinity, который его сбил", — сказала Дубовая.

По ее словам, ведущий дело о ДТП следователь отказался предоставлять какие-либо материалы адвокату Соколова.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы были арестованы ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным , похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей. Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.

По данным гособвинения, Соколов руководил компанией "Комплексное управление проектами". К январю 2018 года он был одним из двух обвиняемых, признавших вину.