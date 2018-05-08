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Новосибирский суд поставил точку в деле о жестоком обращении с новорожденным
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Новосибирский суд поставил точку в деле о жестоком обращении с новорожденным 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
После появления ролика, где врач детской больницы № 4 имени Гераськова жестоко обращается с новорожденным младенцем, следователи Новосибирска завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Когда дело передали в суд, обвиняемая сотрудница больницы возместила моральный вред, сообщили в региональном управлении СК.
Новорожденный поступил на лечение в новосибирскую больницу из перинатального центра одного из роддома города. Это произошло в 2017 году: от малыша отказались родители. Младенец находился в больнице до апреля 2018 года, когда и было записано видео.
«После выполнения необходимых следственных действий следователь по заявлению обвиняемой направил в суд Ленинского района города Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — уточнили в Следственном комитете.
Судом Ленинского района Новосибирска уголовное дело по обвинению медицинского работника прекращено. Обвиняемой назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева рассказала «360», что следователи работают с медперсоналом больницы, где произошло ЧП. Зябрева считает, что врача нужно лишить диплома об образовании и возможности работать с детьми.
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