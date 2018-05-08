Новосибирский суд поставил точку в деле о жестоком обращении с новорожденным

После появления ролика, где врач детской больницы № 4 имени Гераськова жестоко обращается с новорожденным младенцем, следователи Новосибирска завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Когда дело передали в суд, обвиняемая сотрудница больницы возместила моральный вред, сообщили в региональном управлении СК

Новорожденный поступил на лечение в новосибирскую больницу из перинатального центра одного из роддома города. Это произошло в 2017 году: от малыша отказались родители. Младенец находился в больнице до апреля 2018 года, когда и было записано видео.

«После выполнения необходимых следственных действий следователь по заявлению обвиняемой направил в суд Ленинского района города Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — уточнили в Следственном комитете.

Судом Ленинского района Новосибирска уголовное дело по обвинению медицинского работника прекращено. Обвиняемой назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.