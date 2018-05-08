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Краснодарский грабитель для маскировки измазался зеленкой
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Краснодарский грабитель для маскировки измазался зеленкой 

Вести.Ru 53 минуты назад
Житель Краснодара похитил на железнодорожном вокзале у женщины деньги, измазав лицо зеленкой для маскировки. Однако полицейские все равно смогли догнать и задержать нарушителя. Денежные средства изъяты и переданы их владелице.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, в дежурную часть управления обратилась женщина, у которой похитили деньги на железнодорожном вокзале.
Как пояснил 23-летний местный житель, он намерено измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным. Молодой человек уже привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хищение».
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